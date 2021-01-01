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Самедов: «Московские клубы подписали документ, который запрещает уводить футболистов на уровне академий»

Бывший селекционер по молодежному футболу «Локомотива» Александр Самедов рассказал о меморандуме между московскими футбольными академиями.

– Твое первое трансферное окно в «Локо» было в январе 2021 года. Чем ты занимался?

– Молодежью.

– Кого ты привел?

– В молодежку? Смотри, между московскими клубами был подписан документ, что нельзя друг у друга уводить футболистов на уровне академий. Приходилось искать по всей России. Я не мог просто приглашать игроков, которые мне нравились, из «Динамо», «Спартака» или ЦСКА. Много ребят нашли в Балашихе. Мы привели очень много игроков.

«Казанка» тоже была в моей юрисдикции, но я не понимал, как приводить туда футболистов из других команд. Получается, что это должен был быть игрок, который проявил себя во второй лиге.

Переход такого футболиста – финансовый вопрос, а он не в моей компетенции. У меня не было полномочий купить игрока за 10-20 миллионов рублей. Я мог только подписать футболиста на первый контракт – это минимальная сумма.

– Когда был подписан меморандум московских академий, о котором ты говоришь?

– По-моему, в прошлом году. Но ситуации бывают разные. Например, какой-то футболист сам хочет уйти из одной академии в другую, тогда у него есть такая возможность. Документ нужен для того, чтобы не было наглых переманиваний и краж игроков.

  • Самедов покинул «Локомотив» в начале апреля.
  • Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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