Месси не сыграет с «Анжером» из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выбыл из строя из-за воспаления ахиллова сухожилия.
По этой причине аргентинец пропустит матч 33-го тура Лиги 1 против «Анжера».
В течение ближайших 48 часов футболист пройдет новое обследование.
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выбыл из строя из-за воспаления ахиллова сухожилия.
По этой причине аргентинец пропустит матч 33-го тура Лиги 1 против «Анжера».
В течение ближайших 48 часов футболист пройдет новое обследование.