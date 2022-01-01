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Месси не сыграет с «Анжером» из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выбыл из строя из-за воспаления ахиллова сухожилия.

По этой причине аргентинец пропустит матч 33-го тура Лиги 1 против «Анжера».

В течение ближайших 48 часов футболист пройдет новое обследование.

  • «Анжер» примет «ПСЖ» в среду в 22:00 мск.
  • В этом сезоне 34-летний Месси забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах.

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Источник: сайт «ПСЖ»

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