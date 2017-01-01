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Скаут «Зенита» – о Влашиче: «Зачем ЦСКА продавать игрока конкуренту?»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Николы Влашича в петербургский клуб.

«Максимально логичный вариант – включить в список Влашича. Потому что это качественный футболист, который с большим запасом выделялся в РПЛ на своей позиции.

Другое дело, что у нас были и иные кандидаты. И нам все равно нужно понимать, оптимальный ли это вариант. Да, Влашич играет в топ-клубе РПЛ, но, может быть, у нас есть кто-то круче?

Конечно, если его реально купить и он лучше всех, то имеет смысл его брать. Но когда речь идет о дорогом футболисте, то покупать его нужно, потому что он лучший, а не по той причине, что он из РПЛ.

Несложно было и предположить, что это будет крайне тяжело – зачем ЦСКА продавать игрока конкуренту? Но там, конечно, масла в огонь подлила его фотография на фоне «виража».

Это был демонстративный шаг футболиста. Он толковый игрок, футболист сборной Хорватии. Просто так такое не делают», – сказал Шипулин.

  • Прошлым летом Влашич ушел в «Вест Хэм».
  • За новую команду он провел 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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