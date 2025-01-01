Нюбель: «Не вернусь в «Баварию», пока там играет Нойер»

Вратарь «Монако» Александр Нюбель, арендованный у «Баварии», заявил, что не хочет возвращаться в немецкий клуб.

«Я продолжу играть за «Монако» в следующем сезоне. Аренда рассчитана на два сезона, поэтому я не могу вернуться в Мюнхен летом. Мне такой вариант не приходит в голову.

Нет смысла снова сидеть на скамейке запасных. Пока Нойер играет в «Баварии», я не вернусь туда», — сказал Нюбель.