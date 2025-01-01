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Нюбель: «Не вернусь в «Баварию», пока там играет Нойер»

Вратарь «Монако» Александр Нюбель, арендованный у «Баварии», заявил, что не хочет возвращаться в немецкий клуб.

«Я продолжу играть за «Монако» в следующем сезоне. Аренда рассчитана на два сезона, поэтому я не могу вернуться в Мюнхен летом. Мне такой вариант не приходит в голову.

Нет смысла снова сидеть на скамейке запасных. Пока Нойер играет в «Баварии», я не вернусь туда», — сказал Нюбель.

  • Нюбель провел 43 матча в этом сезоне, пропустил 45 мячей.

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Источник: Bild

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1855

    Romio-xxx 1 час назад

    А чем ты думал,когда переходил,очевидно же было,что так и случится.

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