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Алберто: «Русский язык непростой, но я буду работать»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, получается ли у него осваивать русский язык.

«Язык непростой. Стараюсь выучить базовые приветственные вещи, вежливые слова, которые используют воспитанные люди. «Добрый день, доброе утро, как дела, хорошо».

Понимаю, что для общения на футбольном поле этого недостаточно. Но буду работать.

Русские ребята знают некоторые испанские слова. Я по-испански не говорю, но понимаю. Или мы стараемся найти какие-то варианты на английском», – заявил бразилец.

  • В январе «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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Источник: «Мяч Production»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +190

    Slavan62 1 час назад

    Главное матом научись и все тебя понимать будут

    0
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    Рейтинг: +7048

    R_a_i_n 1 час назад

    В полку звездаболов знатных прибыло.

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    Рейтинг: +13724

    Barmaleushka > R_a_i_n 27 минут назад

    Мои вам поздравления !

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    Рейтинг: +7048

    R_a_i_n > Barmaleushka 10 минут назад

    нам то зачем? полк ваш ведь.

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