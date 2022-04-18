Алберто: «Русский язык непростой, но я буду работать»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, получается ли у него осваивать русский язык.

«Язык непростой. Стараюсь выучить базовые приветственные вещи, вежливые слова, которые используют воспитанные люди. «Добрый день, доброе утро, как дела, хорошо».

Понимаю, что для общения на футбольном поле этого недостаточно. Но буду работать.

Русские ребята знают некоторые испанские слова. Я по-испански не говорю, но понимаю. Или мы стараемся найти какие-то варианты на английском», – заявил бразилец.