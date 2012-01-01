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Рангник не обсуждал с Роналду инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал скандал с участием Криштиану Роналду после матча с «Эвертоном» (0:1) неделю назад.

  • Португалец, покидая поле, выбил телефон из рук ребенка.
  • Пострадавшим оказался 14-летний фанат «Эвертона» с аутизмом.
  • 37-летний Роналду не забивает с 12 марта.

– Вы обсуждали с Роналду инцидент с фанатом после матча с «Эвертоном»?

– Нет. Он публично извинился в социальных сетях за то, что произошло.

Насколько я знаю, расследование полиции и FA все еще продолжается. Но я с ним это не обсуждал.

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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +180

    казанский лис 1 час назад

    любой может совершить нечто о чём не захочет вспоминать, Криштиану и сам знает что не прав.

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