Рангник не обсуждал с Роналду инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал скандал с участием Криштиану Роналду после матча с «Эвертоном» (0:1) неделю назад.
- Португалец, покидая поле, выбил телефон из рук ребенка.
- Пострадавшим оказался 14-летний фанат «Эвертона» с аутизмом.
- 37-летний Роналду не забивает с 12 марта.
– Вы обсуждали с Роналду инцидент с фанатом после матча с «Эвертоном»?
– Нет. Он публично извинился в социальных сетях за то, что произошло.
Насколько я знаю, расследование полиции и FA все еще продолжается. Но я с ним это не обсуждал.
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»