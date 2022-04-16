Рангник не обсуждал с Роналду инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал скандал с участием Криштиану Роналду после матча с «Эвертоном» (0:1) неделю назад.

Португалец, покидая поле, выбил телефон из рук ребенка.

Пострадавшим оказался 14-летний фанат «Эвертона» с аутизмом.

37-летний Роналду не забивает с 12 марта.

– Вы обсуждали с Роналду инцидент с фанатом после матча с «Эвертоном»?

– Нет. Он публично извинился в социальных сетях за то, что произошло.

Насколько я знаю, расследование полиции и FA все еще продолжается. Но я с ним это не обсуждал.