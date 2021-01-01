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Медведев – про слова Каттани о «Зените»: «Это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил спортивному директору «Спартака» Луке Каттани.

Ранее итальянец сказал в эфире «Коммент.Шоу» про «Зенит»: «А что это за команда? Я ее не знаю».

«Сообщите ему, что это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба», – заявил Медведев.

  • «Зенит» дома разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в октябре прошлого года.
  • Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.
  • Матч 2-го круга состоится на «Открытие Банк Арене» 15 мая.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +5574

    GoldPlayFIFARus9 13 минут назад

    Хорош, поставил этот не до клуб с купленными чемпионствами и нарисованными звёздами на место. Зенит обладатель 2-х европейских трофеев, в недалёком прошлом почти гигимон всего мирового футбола, и какой-то жалкий клуб, который ничего сам не выиграл, на шару случайно взял несколько лет назад одно чемпионство, потому что московские судьи в наглую топили Зенит, и думают что смеют открывать свой рот, ну-ну

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    Рейтинг: +6749

    nik55 > GoldPlayFIFARus9 8 минут назад

    гигимон всего мирового футбола-----какой же ты тупой---плохо тебя в школе учили

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    Рейтинг: +14

    kostilio 18 минут назад

    теперь весь бомжатник ,будет из-за этих слов говниться

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    Рейтинг: +1350

    Беспонтий 20 минут назад

    негоже целому гендиру чемпионов попадаться на простейшую провокацию бывшего спортивного журналиста

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    Рейтинг: +481

    Suvorov51 39 минут назад

    Да уж. бомжатник совсем края не видит. то какой то Буланов блеет. то Медвидь вспоминает что он у кого то выиграл. вы вспомните всою историю чемпионатов вы всю жизнь в попе. и будте там. а что касается Буланова. то как тренер он просто РОМАНЦЕВ

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    Рейтинг: +15868

    paracetamol 48 минут назад

    Спартак превратился в клуп малограмотных макаронников!

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