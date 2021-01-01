Медведев – про слова Каттани о «Зените»: «Это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил спортивному директору «Спартака» Луке Каттани.

Ранее итальянец сказал в эфире «Коммент.Шоу» про «Зенит»: «А что это за команда? Я ее не знаю».

«Сообщите ему, что это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба», – заявил Медведев.