Медведев – про слова Каттани о «Зените»: «Это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба»

Хорош, поставил этот не до клуб с купленными чемпионствами и нарисованными звёздами на место. Зенит обладатель 2-х европейских трофеев, в недалёком прошлом почти гигимон всего мирового футбола, и какой-то жалкий клуб, который ничего сам не выиграл, на шару случайно взял несколько лет назад одно чемпионство, потому что московские судьи в наглую топили Зенит, и думают что смеют открывать свой рот, ну-ну
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил спортивному директору «Спартака» Луке Каттани.
Ранее итальянец сказал в эфире «Коммент.Шоу» про «Зенит»: «А что это за команда? Я ее не знаю».
«Сообщите ему, что это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба», – заявил Медведев.