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Полиция разыскивает экс-игрока «Атлетико» и «Бенфики» Сальвио. Он сбил на машине бывшую жену

Полузащитник «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио находится в розыске.

В ночь на 14 апреля футболист сбил на машине бывшую жену, которая застала его в автомобиле с другой женщиной.

Экс-супруга блокировала проезд для 31-летнего футболиста, и тот совершил наезд на нее, после чего скрылся с места преступления.

Девушка получила травмы и была госпитализирована, а Сальвио, известный по выступлениям за «Атлетико» и «Бенфику», разыскивается полицией.

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Источник: Ole

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Комментарии2
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    Рейтинг: +882

    Юрэс 24 минуты назад

    СТРАШНО представить если бы жена застала его с МУЖЧИНОЙ
    ХА ХА ХА

    0
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    Рейтинг: +557

    Янвapь 69 1 час назад

    Спас мир от мегеры

    0
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