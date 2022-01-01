Полиция разыскивает экс-игрока «Атлетико» и «Бенфики» Сальвио. Он сбил на машине бывшую жену

Полузащитник «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио находится в розыске.

В ночь на 14 апреля футболист сбил на машине бывшую жену, которая застала его в автомобиле с другой женщиной.

Экс-супруга блокировала проезд для 31-летнего футболиста, и тот совершил наезд на нее, после чего скрылся с места преступления.

Девушка получила травмы и была госпитализирована, а Сальвио, известный по выступлениям за «Атлетико» и «Бенфику», разыскивается полицией.