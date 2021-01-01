Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

«Ахмат» будет готовиться к следующему сезону в России

В «Ахмате» рассказали, где пройдут летние тренировочные сборы команды.

«Где будет проводить сборы «Ахмат»? Однозначно в России, но пока на уровне согласования. Естественно, о спаррингах говорить преждевременно.

Что касается конкретного региона, то рассматриваются разные варианты – ясность будет в конце месяца. Планируем приступить к работе 15 июня», – сообщила пресс-служба грозненского клуба.

  • Прошлым летом «Ахмат» готовился к сезону в Новогорске.
  • Команда идет на 8-м месте в таблице РПЛ после 24 туров.

Новости по теме
«Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона 5
⚽ Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит», «Динамо» и «Спартак» победили; ЦСКА и «Локомотив» проиграли 2
«Зенит» победил в Грозном в РПЛ впервые за семь лет 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:45
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +5549

    Давид59 43 минуты назад

    Я подозреваю, что все клубы будут готовиться в России.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1310

    Беспонтий 50 минут назад

    ну
    хоть не в конча заспе
    а обещали

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11