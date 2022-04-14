«Ахмат» будет готовиться к следующему сезону в России

В «Ахмате» рассказали, где пройдут летние тренировочные сборы команды.
«Где будет проводить сборы «Ахмат»? Однозначно в России, но пока на уровне согласования. Естественно, о спаррингах говорить преждевременно.
Что касается конкретного региона, то рассматриваются разные варианты – ясность будет в конце месяца. Планируем приступить к работе 15 июня», – сообщила пресс-служба грозненского клуба.
- Прошлым летом «Ахмат» готовился к сезону в Новогорске.
- Команда идет на 8-м месте в таблице РПЛ после 24 туров.
Источник: «Матч ТВ»