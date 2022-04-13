Экс-судья Лиги 1 Шапрон: «Засчитывал красивые голы даже в случае возможного нарушения»

Бывший рефери ФИФА Тони Шапрон рассказал, что мог засчитать красивый гол, несмотря на возможное нарушение правил. Он судил Лигу 1 с 2006 по 2018 год.

«Да, я засчитывал красивые голы в случаях, когда атакующая команда, возможно, нарушала правила. Мы люди и любим футбол. Я говорил себе: «Там мог быть небольшой фол, но комбинация прекрасна». И засчитывал.

Не забывайте, что судьи – это в первую очередь фанаты футбола», – сказал Шапрон.