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Экс-судья Лиги 1 Шапрон: «Засчитывал красивые голы даже в случае возможного нарушения»

Бывший рефери ФИФА Тони Шапрон рассказал, что мог засчитать красивый гол, несмотря на возможное нарушение правил. Он судил Лигу 1 с 2006 по 2018 год.

«Да, я засчитывал красивые голы в случаях, когда атакующая команда, возможно, нарушала правила. Мы люди и любим футбол. Я говорил себе: «Там мог быть небольшой фол, но комбинация прекрасна». И засчитывал.

Не забывайте, что судьи – это в первую очередь фанаты футбола», – сказал Шапрон.

  • С 2007 по 2017 год Шапрон был в списке ФИФА.
  • Дебют Шапрона в Лиге чемпионов пришелся на матч «Рубина» и «Панатинаикоса» (2010 год).
  • На Евро и ЧМ Шапрона не приглашали.

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Источник: GFFN

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13.04.2022 23:27
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