Ван Дейк, Салах, Мане остались в запасе «Ливерпуля» на игру с «Бенфикой»

Вот так можно и довыёживаться...
Стала известна заявка «Ливерпуля» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Жота, Цимикас, Диас, Матип.
Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.
- Матч начнется в 22:00 по Москве. В 1-й встрече англичане победили 3:1.
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