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Ван Дейк, Салах, Мане остались в запасе «Ливерпуля» на игру с «Бенфикой»

Стала известна заявка «Ливерпуля» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Жота, Цимикас, Диас, Матип.

Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.

  • Матч начнется в 22:00 по Москве. В 1-й встрече англичане победили 3:1.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4599

    ySS 32 минуты назад

    Вот так можно и довыёживаться...

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