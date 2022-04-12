Левандовски считает, что переход в «Барселону» увеличит его шансы на «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».

По информации Sky Sport, 33-летний поляк всю карьеру мечтал поиграть в Примере. Кроме того, он считает, что переход в «Барсу» увеличит шансы на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал трехлетний контракт с «Барселоной». Каталонский клуб готов платить ему 35-40 миллионов евро в год.