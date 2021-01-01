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Левандовски считает, что переход в «Барселону» увеличит его шансы на «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».

По информации Sky Sport, 33-летний поляк всю карьеру мечтал поиграть в Примере. Кроме того, он считает, что переход в «Барсу» увеличит шансы на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал трехлетний контракт с «Барселоной». Каталонский клуб готов платить ему 35-40 миллионов евро в год.

  • В этом сезоне Левандовски забил 46 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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Источник: Sky Sport

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Комментарии2
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    Рейтинг: +24

    Клаус 3 часа назад

    После его высказываний, потерял всякое уважение к нему.
    Как футболист очень крутой, но видимо как человек,не очень.

    1
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    Рейтинг: +2523

    BlackMurder 3 часа назад

    Дак в данный момент , ты и в Баварии его можешь получить, ибо Месси и Роналду сдулись, особенно первый

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