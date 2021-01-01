Левандовски считает, что переход в «Барселону» увеличит его шансы на «Золотой мяч»

После его высказываний, потерял всякое уважение к нему.
Как футболист очень крутой, но видимо как человек,не очень.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».
По информации Sky Sport, 33-летний поляк всю карьеру мечтал поиграть в Примере. Кроме того, он считает, что переход в «Барсу» увеличит шансы на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал трехлетний контракт с «Барселоной». Каталонский клуб готов платить ему 35-40 миллионов евро в год.
- В этом сезоне Левандовски забил 46 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.