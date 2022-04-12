Агент Миранчука: «Возможно, Антон уже в ближайших турах будет включен в заявку»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о восстановлении игрока после травмы.

«Антон частично тренируется в общей группе. Команда уезжала в Ростов-на-Дону, Антон тренировался индивидуально. Когда команда тренируется вместе — он принимает участие в каких-то тактических упражнениях.

Как только Антон почувствует, что он готов на 100 процентов, он вернется. Возможно, в ближайших турах уже будет включен в заявку. Надеюсь, сыграет до конца чемпионата», — сказал Шпинев.