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Агент Миранчука: «Возможно, Антон уже в ближайших турах будет включен в заявку»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о восстановлении игрока после травмы.

«Антон частично тренируется в общей группе. Команда уезжала в Ростов-на-Дону, Антон тренировался индивидуально. Когда команда тренируется вместе — он принимает участие в каких-то тактических упражнениях.

Как только Антон почувствует, что он готов на 100 процентов, он вернется. Возможно, в ближайших турах уже будет включен в заявку. Надеюсь, сыграет до конца чемпионата», — сказал Шпинев.

  • Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.
  • В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».
  • С сентября Антон восстанавливался в Германии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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