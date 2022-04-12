Клаудиньо: «Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец!»

спора нет Дзюба - один из сильнейших в нашей РПЛ. характер у него часто не в ту сторону направляет. на разрушение. а так харизма и лидерские качества наверное сильнейшие в лиге.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об одноклубниках.
– Дуглас Сантос говорит, что Данил Круговой похож на бразильца по манере игры, Дзюба иногда называет себя Дзюбиньо на бразильский манер. Кто из россиян в Зените больше всего похож на бразильца по вашей версии?
– Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артема и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец! И соглашусь с Дугласом – Круг тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.
– Дзюба часто говорит на испанско-португальский манер «Бамос!». Чей словарный запас больше – ваш на русском или Артема на португальском?
– Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, хаха! Но и он, конечно, от нас не очень отстает – за крепким словом в карман не полезет. Артем – отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно.
- 33-летний Дзюба может стать свободным агентом в конце июня.
- Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
- Нападающий не отличается с 3 марта.