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Клаудиньо: «Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об одноклубниках.

– Дуглас Сантос говорит, что Данил Круговой похож на бразильца по манере игры, Дзюба иногда называет себя Дзюбиньо на бразильский манер. Кто из россиян в Зените больше всего похож на бразильца по вашей версии?

– Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артема и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец! И соглашусь с Дугласом – Круг тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.

– Дзюба часто говорит на испанско-португальский манер «Бамос!». Чей словарный запас больше – ваш на русском или Артема на португальском?

– Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, хаха! Но и он, конечно, от нас не очень отстает – за крепким словом в карман не полезет. Артем – отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно.

  • 33-летний Дзюба может стать свободным агентом в конце июня.
  • Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
  • Нападающий не отличается с 3 марта.

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 09:41
Комментарии4
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    Рейтинг: +1461

    Vitaga 5 часов назад

    спора нет Дзюба - один из сильнейших в нашей РПЛ. характер у него часто не в ту сторону направляет. на разрушение. а так харизма и лидерские качества наверное сильнейшие в лиге.

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    Рейтинг: +24449

    vladimir-7 5 часов назад

    Ну что же, надо Бразилии усыновить Дзюбу.

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 5 часов назад

    Дзюба - madeira.

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    Рейтинг: +1242

    Беспонтий > Alekxei Z. 4 часа назад

    но вштыривает как когда то
    тридцать третий портвейн
    алабашлы
    да и палёное колхети

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