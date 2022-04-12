Клаудиньо: «Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об одноклубниках.

– Дуглас Сантос говорит, что Данил Круговой похож на бразильца по манере игры, Дзюба иногда называет себя Дзюбиньо на бразильский манер. Кто из россиян в Зените больше всего похож на бразильца по вашей версии?

– Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артема и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец! И соглашусь с Дугласом – Круг тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.

– Дзюба часто говорит на испанско-португальский манер «Бамос!». Чей словарный запас больше – ваш на русском или Артема на португальском?

– Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, хаха! Но и он, конечно, от нас не очень отстает – за крепким словом в карман не полезет. Артем – отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно.