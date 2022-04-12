Где смотреть «Бавария» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 12 апреля

«Бавария» и «Вильярреал» встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
- Игра состоится во вторник, 12 апреля.
- Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария – Вильярреал
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Первая игра в Испании завершилась победой «Вильярреала» со счетом 1:0. Единственный гол забил Арно Данжума.
Ставки на матч Бавария – Вильярреал
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Баварии» – 1.27
- Ничья – 6.80
- Победа «Вильярреала» – 11.00
Источник: «Бомбардир»