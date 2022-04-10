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Где смотреть «Бавария» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 12 апреля

«Бавария» и «Вильярреал» встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Игра состоится во вторник, 12 апреля.
  • Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария – Вильярреал

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Первая игра в Испании завершилась победой «Вильярреала» со счетом 1:0. Единственный гол забил Арно Данжума.

Ставки на матч Бавария – Вильярреал

Коэффициенты Winline:

  • Победа «Баварии» – 1.27
  • Ничья – 6.80
  • Победа «Вильярреала» – 11.00

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Источник: «Бомбардир»

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10.04.2022 23:23
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