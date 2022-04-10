Рюдигер просит у «Челси» 20 миллионов за продление контракта

Во блин, буржуи додемократизировались !!! ))). Уже игроки условия ставят, на которые они готовы согласиться при подписание контракта (((.
Защитник Антонио Рюдигер выдвинул условия, на которых он готов продлить контракт с «Челси».
29-летний немец хочет подписать с лондонским клубом контракт на четыре года и просит зарплату 12,5 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере 20 миллионов.
- Контракт Рюдигера с «Челси» истекает в конце сезона.
- На футболиста претендуют «Барселона», «Ювентус» и «Ньюкасл».