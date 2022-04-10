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Рюдигер просит у «Челси» 20 миллионов за продление контракта

Защитник Антонио Рюдигер выдвинул условия, на которых он готов продлить контракт с «Челси».

29-летний немец хочет подписать с лондонским клубом контракт на четыре года и просит зарплату 12,5 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере 20 миллионов.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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10.04.2022 18:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +4721

    neim 12 часов назад

    Во блин, буржуи додемократизировались !!! ))). Уже игроки условия ставят, на которые они готовы согласиться при подписание контракта (((.

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