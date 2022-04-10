Рюдигер просит у «Челси» 20 миллионов за продление контракта

Защитник Антонио Рюдигер выдвинул условия, на которых он готов продлить контракт с «Челси».

29-летний немец хочет подписать с лондонским клубом контракт на четыре года и просит зарплату 12,5 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере 20 миллионов.