Линекер: «Большая победа для «Эвертона», пусть и всего лишь над «Манчестер Юнайтед»

Да уж... остался только вот такой "висельный" юмор...
Два крутейших клуба решают какие-то помойные задачи...
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер оценил победу «Эвертона» над «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ (1:0). Он сыронизировал в адрес манчестерцев.
«Большая победа «Эвертона». Я знаю, что это всего лишь «Манчестер Юнайтед», но тем не менее она огромна», – написал Линекер.
- Манчестерцы идут в таблице вне зоны еврокубков.
- Следующий выездной матч – против «Ливерпуля» (19 апреля).
- Летом «Манчестер Юнайтед» примет новый тренер.