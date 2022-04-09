Линекер: «Большая победа для «Эвертона», пусть и всего лишь над «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер оценил победу «Эвертона» над «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ (1:0). Он сыронизировал в адрес манчестерцев.

«Большая победа «Эвертона». Я знаю, что это всего лишь «Манчестер Юнайтед», но тем не менее она огромна», – написал Линекер.