Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
2 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

Линекер: «Большая победа для «Эвертона», пусть и всего лишь над «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер оценил победу «Эвертона» над «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ (1:0). Он сыронизировал в адрес манчестерцев.

«Большая победа «Эвертона». Я знаю, что это всего лишь «Манчестер Юнайтед», но тем не менее она огромна», – написал Линекер.

  • Манчестерцы идут в таблице вне зоны еврокубков.
  • Следующий выездной матч – против «Ливерпуля» (19 апреля).
  • Летом «Манчестер Юнайтед» примет новый тренер.

Новости по теме
Мама фаната-аутиста «Эвертона»: «Роналду напал на моего сына» 11
Роналду – об инциденте с разбитым телефоном: «Хочу извиниться за выплеск эмоций» 3
Полиция Мерсисайда начала расследование из-за разбитого Роналду телефона. Пострадавший – 14-летний фанат-аутист «Эвертона» 10
Источник: твиттер Гари Линекера

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

09.04.2022 20:39
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +978

    Soccerdealer63 16 часов назад

    Да уж... остался только вот такой "висельный" юмор...
    Два крутейших клуба решают какие-то помойные задачи...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10557

    knikos 17 часов назад

    ДОжили : "...всего лишь МЮ"...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11