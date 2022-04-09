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«Локомотив» прибыл на поезде в Ростов-на-Дону

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о прибытии команды в Ростов-на-Дону.

Москвичи добирались на гостевой матч с «Ростовом» на поезде.

Клуб опубликовал несколько фотографий футболистов с железнодорожного вокзала.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1956

    spam2009 4 часа назад

    в сидячем вагоне?

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    Рейтинг: +880

    jek718875 > spam2009 3 часа назад

    Стоя ехали,только тренер сидел

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    Рейтинг: +106

    rustrey 4 часа назад

    Надеюсь они потом не скажут, что играли плохо потому что устали ехать...!?))

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