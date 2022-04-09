«Локомотив» прибыл на поезде в Ростов-на-Дону

в сидячем вагоне?
Пресс-служба «Локомотива» сообщила о прибытии команды в Ростов-на-Дону.
Москвичи добирались на гостевой матч с «Ростовом» на поезде.
Клуб опубликовал несколько фотографий футболистов с железнодорожного вокзала.
- «Ростов» примет «Локо» в воскресенье, 10 апреля.
- Начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- В Ростове-на-Дону с февраля закрыт аэропорт.
#РостовЛоко завтра в 19:30Через несколько часов отправимся на предматчевую тренировку pic.twitter.com/MDhehmJAZm– «Локомотив» (@fclokomotiv) April 9, 2022