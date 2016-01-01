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Гвардиола – о будущем в «Манчестер Сити»: «Не останусь здесь навсегда, но хотел бы этого»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость о своем возможном уходе в сборную Бразилии.

«Не знаю, откуда появились такие слухи. У меня контракт с «Сити», и я очень счастлив в клубе. Я не останусь здесь навсегда, но хотел бы этого.

Лучшего места для работы быть не может. Я бы продлил контракт на десять лет, но не буду этого делать. Сейчас не очень подходящий момент для таких вопросов», – сказал Гвардиола.

  • Испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
  • Соглашение Гвардиолы с клубом действует до конца следующего сезона.

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Источник: Sky Sports

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