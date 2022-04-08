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У Марсьяля 2 удара в створ в последних 4 матчах

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль в последних четырех матчах пробил в створ два раза. Они случились в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано».

Во встречах с «Реал Сосьедадом» и «Вест Хэмом» (Лига Европы) Марсьяль в створ не попадал.

  • Француз летом должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», которому принадлежит.
  • 26-летний Марсьяль стоит 28 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры он успел провести 6 матчей, сделал голевой пас.

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Источник: Бомбардир.ру

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08.04.2022 21:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +978

    Soccerdealer63 20 часов назад

    У наших напов ... НОЛЬ ударов в створ в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано».в последних 444444-х матчах....

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