У Марсьяля 2 удара в створ в последних 4 матчах

У наших напов ... НОЛЬ ударов в створ в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано».в последних 444444-х матчах....
Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль в последних четырех матчах пробил в створ два раза. Они случились в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано».
Во встречах с «Реал Сосьедадом» и «Вест Хэмом» (Лига Европы) Марсьяль в створ не попадал.
- Француз летом должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», которому принадлежит.
- 26-летний Марсьяль стоит 28 миллионов евро.
- В сезоне Примеры он успел провести 6 матчей, сделал голевой пас.