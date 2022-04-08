У Марсьяля 2 удара в створ в последних 4 матчах

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль в последних четырех матчах пробил в створ два раза. Они случились в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано».

Во встречах с «Реал Сосьедадом» и «Вест Хэмом» (Лига Европы) Марсьяль в створ не попадал.