Дембеле отклонил предложение «Челси»

Вообще сейчас в Барселоне он выглядит превосходно. Может быть Барсе удастся его уговорить?
Полузащитник «Барселоны» отказался переходить в «Челси».
По информации журналиста Cadena SER Хавьера Матальянаса, 24-летний француз отклонил предложение английского клуба о переходе.
Сообщалось, что «Челси» хочет подписать Дембеле в качестве свободного агента летом.
- В этом сезоне Дембеле забил 2 гола и сделал 10 ассистов в 22 матчах.
- Его договор с «Барселоной» истекает через 3 месяца.
- Клуб купил нападающего в 2017 году за 140 миллионов евро.