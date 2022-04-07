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Дембеле отклонил предложение «Челси»

Полузащитник «Барселоны» отказался переходить в «Челси».

По информации журналиста Cadena SER Хавьера Матальянаса, 24-летний француз отклонил предложение английского клуба о переходе.

Сообщалось, что «Челси» хочет подписать Дембеле в качестве свободного агента летом.

  • В этом сезоне Дембеле забил 2 гола и сделал 10 ассистов в 22 матчах.
  • Его договор с «Барселоной» истекает через 3 месяца.
  • Клуб купил нападающего в 2017 году за 140 миллионов евро.

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Источник: El Larguero

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07.04.2022 14:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 10 часов назад

    Вообще сейчас в Барселоне он выглядит превосходно. Может быть Барсе удастся его уговорить?

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