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Тарасова: «Футбола в России как успешного проекта нет, мы на задворках»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российском футболе.

«Чтобы сравнивать футбол и фигурное катание, в футболе сперва надо чего-то достичь. Пока там поле непаханое, Россия на задворках этой игры. Футбола в нашей стране нет как успешного проекта.

Где какие-то успехи? Наши футболисты в мире не востребованы. Кто-то их любит от безысходности, потому что больше любить некого», — сказала Тарасова.

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Источник: Sport24

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06.04.2022 16:22
Комментарии4
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    Рейтинг: +1657

    nominum 6 апреля, 21:53

    Футбол любят потому что игра красивая и захватывающая. А от безысходности можно любить Тарасову. Да и то в прошлом веке.

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 20:31

    Что-то я не припомню , чтобы какой-нибудь футбольный тренер так часто лез в "фигурные дела" .

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    Рейтинг: +5778

    subbotaspartak 6 апреля, 17:56

    Фигурное катание красивый вид спорта. Футбол великий, даже Российский. Как можно сравнивать индивидуальный спорт с командным? Папа Толя бы себе не позволил.

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 6 апреля, 16:47

    Сначала Роднина, теперь Тарасова. Тычут российский футбол, как щенка тычут носом в его же говняшки. Типа нет достижений , только похабенные говняшки.

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