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    «Зенит» продлит контракт с Суторминым на три года (Иван Карпов)

    «Зенит» согласовал продление контракта с полузащитником Алексеем Суторминым.

    По информации журналиста Ивана Карпова, клуб из Петербурга продлит контракт с футболистом на три года.

    Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился о продлении контракта с Александром Ерохиным.

    • Действующий контракт Сутормина истекает летом.
    • Сутормин провел 25 матчей в этом сезоне, забил 5 мячей и отдал 1 ассист.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.04.2022 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2022, 12:12

      средний игрочишка хотя в Зените все русские очень среднего качества игроки если бы не легионеры то не видать им этих чемпионств

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