«Зенит» продлит контракт с Суторминым на три года (Иван Карпов)

«Зенит» согласовал продление контракта с полузащитником Алексеем Суторминым.

По информации журналиста Ивана Карпова, клуб из Петербурга продлит контракт с футболистом на три года.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился о продлении контракта с Александром Ерохиным.