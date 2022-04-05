«Зенит» продлит контракт с Суторминым на три года (Иван Карпов)

средний игрочишка хотя в Зените все русские очень среднего качества игроки если бы не легионеры то не видать им этих чемпионств
«Зенит» согласовал продление контракта с полузащитником Алексеем Суторминым.
По информации журналиста Ивана Карпова, клуб из Петербурга продлит контракт с футболистом на три года.
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился о продлении контракта с Александром Ерохиным.
- Действующий контракт Сутормина истекает летом.
- Сутормин провел 25 матчей в этом сезоне, забил 5 мячей и отдал 1 ассист.