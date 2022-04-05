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    «Зенит» согласовал продление контрактов с Суторминым и Ерохиным

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился о продлении контрактов с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным.

    – Александр Иванович, какова на сегодняшний день ситуация по контрактам Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутрмина?

    – Ерохин, Сутормин остаются в «Зените», продление согласовано. Оздоев в процессе.

    – В июне завершается срок действия соглашения с «Зенитом» у Сергея Богдановича Семака. Контракт, заключeнный в июне 2020-го года, был подписан по схеме 2+1. Какова позиция клуба?

    – У Семака, надеюсь, будет автопродление.

    • Сутормин провел 25 матчей в этом сезоне, забил 5 мячей и отдал 1 ассист.
    • У Ерохина 8 голов и 2 ассиста в 32 матчах.

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    Источник: Bobsoccer

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    05.04.2022 21:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 апреля 2022, 01:10

      Сейчас ценность отечественных игроков растет, леги могут свалить, да и щас играют как-то вразвалочку. А что касаемо Семака, я бы с ним попрощался и пригласил Сашу Кержакова!

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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2022, 21:41

      Эх, а я хотел себе Сутормина купить. Даже 60 тысяч заплатил бы за него.

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