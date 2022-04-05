«Зенит» согласовал продление контрактов с Суторминым и Ерохиным

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился о продлении контрактов с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным.

– Александр Иванович, какова на сегодняшний день ситуация по контрактам Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутрмина?

– Ерохин, Сутормин остаются в «Зените», продление согласовано. Оздоев в процессе.

– В июне завершается срок действия соглашения с «Зенитом» у Сергея Богдановича Семака. Контракт, заключeнный в июне 2020-го года, был подписан по схеме 2+1. Какова позиция клуба?

– У Семака, надеюсь, будет автопродление.