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Руис готов расторгнуть контракт с «Наполи» ради перехода в «Реал»

Полузащтник «Наполи» Фабиан Руис хочет продолжить карьеру в Примере.

26-летний футболист готов расторгнуть контракт с неаполитанским клубом, чтобы оказаться в «Реале».

Испанским хавбеком также интересуются «Ливерпуль» и «ПСЖ».

  • В этом сезоне Руис забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
  • Его соглашение с «Наполи» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.

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Источник: Football Italia

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