Руис готов расторгнуть контракт с «Наполи» ради перехода в «Реал»

Полузащтник «Наполи» Фабиан Руис хочет продолжить карьеру в Примере.
26-летний футболист готов расторгнуть контракт с неаполитанским клубом, чтобы оказаться в «Реале».
Испанским хавбеком также интересуются «Ливерпуль» и «ПСЖ».
- В этом сезоне Руис забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- Его соглашение с «Наполи» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.
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