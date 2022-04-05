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Анчелотти не полетел с «Реалом» на матч с «Челси» из-за коронавируса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, вероятно, пропустит первую четвертьфинальную игру Лиги чемпионов против «Челси».

Итальянец сегодня не отправился с командой в Лондон, поскольку продолжает лечиться от коронавируса.

У Анчелотти есть шанс вылететь в британскую столицу в среду, если его ПЦР-тест будет отрицательным.

  • Матч «Челси» – «Реал» состоится 6 апреля на «Стэмфорд Бридж».
  • Начало – в 22:00 мск.

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Источник: Marca

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