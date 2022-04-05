У Дивеева диагностировано повреждение связок голеностопа

Пресс-служба ЦСКА опубликовала информацию о состоянии здоровья центрального защитника Игоря Дивеева.
«У Дивеева по результатам проведенного обследования диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.
В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отека и уменьшение болевого синдрома.
Сроки лечения будут определены после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней», – говорится в публикации.
- 22-летний Дивеев травмировался в воскресном матче с «Уралом» (2:2).
- В этом сезоне он забил 4 гола в 22 играх.
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Источник: сайт ЦСКА