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У Дивеева диагностировано повреждение связок голеностопа

Пресс-служба ЦСКА опубликовала информацию о состоянии здоровья центрального защитника Игоря Дивеева.

«У Дивеева по результатам проведенного обследования диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.

В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отека и уменьшение болевого синдрома.

Сроки лечения будут определены после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней», – говорится в публикации.

  • 22-летний Дивеев травмировался в воскресном матче с «Уралом» (2:2).
  • В этом сезоне он забил 4 гола в 22 играх.

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Источник: сайт ЦСКА

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