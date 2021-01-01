Дзюба не забивает в семи матчах РПЛ подряд

«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» (0:0) в матче 23-го тура РПЛ.

Нападающий петербургской команды Артем Дзюба вышел в стартовом составе. На 66-й минуте его заменил Иван Сергеев.

Дзюба не может забить в РПЛ на протяжении семи игр подряд.

Последний раз в чемпионате Дзюба забивал «Нижнему Новгороду» – 15 ноября 2021 года.

На счету 33-летнего форварда 10 голов в этом розыгрыше РПЛ.

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