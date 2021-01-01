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Дзюба не забивает в семи матчах РПЛ подряд

«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» (0:0) в матче 23-го тура РПЛ.

Нападающий петербургской команды Артем Дзюба вышел в стартовом составе. На 66-й минуте его заменил Иван Сергеев.

Дзюба не может забить в РПЛ на протяжении семи игр подряд.

  • Последний раз в чемпионате Дзюба забивал «Нижнему Новгороду» – 15 ноября 2021 года.
  • На счету 33-летнего форварда 10 голов в этом розыгрыше РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 21:52
Комментарии4
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    Рейтинг: +706

    Каменный стояк 4 секунды назад

    Дзюба не является нормальным футболистом седьмой год подряд

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    Рейтинг: +4018

    PAREVG. 1 минуту назад

    Пенсия близко...
    год - два и бутсы на гвоздь.

    0
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    Рейтинг: +1131

    Argon 21 минуту назад

    Дзюба? Кто такой Дзюба?

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    Рейтинг: +49338

    MaxRnD 23 минуты назад

    Стабильно попадать Дзюбе в голову без Халка не каждый день получается

    3
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