«Брентфорд» – после разгрома «Челси»: «Мы теперь чемпионы мира?»

Пресс-служба «Брентфорда» отреагировала на победу над «Челси» в 31-м туре АПЛ (4:1). Дебютанты лиги уступали в счете по ходу встречи.

«Мы теперь чемпионы мира?» – спросил «Брентфорд».

«Челси» – действующий победитель клубного чемпионата мира.

«Брентфорд» идет в таблице АПЛ 14-м.

В 3-м матче подряд забил полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен.

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