вы драное прилипшее дерьмо на лапах измученного льва
спасибо что хоть человека без сердца приютили
Пресс-служба «Брентфорда» отреагировала на победу над «Челси» в 31-м туре АПЛ (4:1). Дебютанты лиги уступали в счете по ходу встречи.
«Мы теперь чемпионы мира?» – спросил «Брентфорд».
- «Челси» – действующий победитель клубного чемпионата мира.
- «Брентфорд» идет в таблице АПЛ 14-м.
- В 3-м матче подряд забил полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку