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«Брентфорд» – после разгрома «Челси»: «Мы теперь чемпионы мира?»

Пресс-служба «Брентфорда» отреагировала на победу над «Челси» в 31-м туре АПЛ (4:1). Дебютанты лиги уступали в счете по ходу встречи.

«Мы теперь чемпионы мира?» – спросил «Брентфорд».

  • «Челси» – действующий победитель клубного чемпионата мира.
  • «Брентфорд» идет в таблице АПЛ 14-м.
  • В 3-м матче подряд забил полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен.

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Источник: твиттер «Брентфорда»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1042

    Беспонтий 3 часа назад

    вы драное прилипшее дерьмо на лапах измученного льва
    спасибо что хоть человека без сердца приютили

    3
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    Рейтинг: +6913

    vladik12 > Беспонтий 3 часа назад

    Неплохое такое дерьмо - которое закрывает "Челси" на "Стэмфорде" 4:1.

    0
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    Рейтинг: +1042

    Беспонтий > vladik12 3 часа назад

    когда у вас с накопительного счёта спишут всё под ноль

    вы даже с уборщицей сбербанка в драке проиграете

    2
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    Рейтинг: +6913

    vladik12 > Беспонтий 3 часа назад

    Футболистам должно быть пох, что там за пределами поля происходит. Их задача - выходить играть и давать результат. Вчера эти футболисты "Челси" обосрались и пенять тут не на что.

    0
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    Рейтинг: +1042

    Беспонтий > vladik12 2 часа назад

    вчера ваша команда тоже вышла и не дала результат
    давайте не начинать срач
    мы с вами в прошлой пятилетней жизни немало
    забралами стучались

    это всего лишь моё личное мнение

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    Рейтинг: +6913

    vladik12 > Беспонтий 2 часа назад

    Пусть так.

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