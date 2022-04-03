Каррера: «Спартак» не вылетит в ФНЛ. Его место среди лучших»

Конечно не вылетит..Спартак ещё Зенит может догнать,если все оставшиеся матчи выиграет а Зенит все проиграет...
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заверил, что команда не вылетит в ФНЛ. Накануне она уступила «Локомотиву» (0:1).
«Нет-нет, вылета не будет. О чем вы говорите? «Спартак» – сильный клуб, его место среди лучших», – сказал Каррера.
- Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
- У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
- Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).
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