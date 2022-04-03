Каррера: «Спартак» не вылетит в ФНЛ. Его место среди лучших»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заверил, что команда не вылетит в ФНЛ. Накануне она уступила «Локомотиву» (0:1).

«Нет-нет, вылета не будет. О чем вы говорите? «Спартак» – сильный клуб, его место среди лучших», – сказал Каррера.

Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.

У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.

Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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