Зиньковский, Глушенков и Сарвели – в старте «Крыльев»; у «Уфы» сыграют Иванов и Агаларов

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Уфы» на игру 23-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Божин, Горшков, Костанца, Якуба, Ежов, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Йокич, Иванов, Кабутов, Фищенко, Ортис, Кротов, Агаларов.
- Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Крылья» идут на 7-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 16-м.
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Источник: сайт РПЛ