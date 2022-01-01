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Зиньковский, Глушенков и Сарвели – в старте «Крыльев»; у «Уфы» сыграют Иванов и Агаларов

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Уфы» на игру 23-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Божин, Горшков, Костанца, Якуба, Ежов, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Йокич, Иванов, Кабутов, Фищенко, Ортис, Кротов, Агаларов.

  • Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Крылья» идут на 7-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 16-м.

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Источник: сайт РПЛ

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Сегодня, 13:08
Комментарии3
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    Рейтинг: +5759

    maygli 2 часа назад

    Ой...
    А где же "халк" Уфы - Урунов?
    )))

    0
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    Рейтинг: +13521

    Skull_Boy 2 часа назад

    Вперед Самара надо обоссать этих полупокеров

    1
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    Рейтинг: +61064

    portero 2 часа назад

    желаю чтоб у Крыльев получилось, должно вернуться им многое....

    1
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