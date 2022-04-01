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Салах сделает все, чтобы перейти в «Барселону» (Sport.es)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересован в трансфере в «Барселону». Он намерен сделать все, чтобы перейти именно в каталонский клуб.

«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с Салахом, который истекает летом 2023 года, но стороны далеки от соглашения. Поэтому «Барселона» верит, что по окончании нынешнего сезона египтянина можно купить.

  • В Салахе заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.
  • Салах с отрывом лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.
  • Египтянин брал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, АПЛ.

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Источник: Sport.es

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01.04.2022 23:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +396

    Lipatoff 18 минут назад

    Лично для меня в приоритете молодняк и покупка Рафиньи, хотя Салах прям идеально впишется на правый фланг, хз Хави лучше знает кто ему и где нужен

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