Салах сделает все, чтобы перейти в «Барселону» (Sport.es)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересован в трансфере в «Барселону». Он намерен сделать все, чтобы перейти именно в каталонский клуб.
«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с Салахом, который истекает летом 2023 года, но стороны далеки от соглашения. Поэтому «Барселона» верит, что по окончании нынешнего сезона египтянина можно купить.
- В Салахе заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.
- Салах с отрывом лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.
- Египтянин брал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, АПЛ.
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Источник: Sport.es