Шильцов – о «Крыльях»: «Было бы интересно регулярно выступать на уровне РПЛ, но лучше в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов отреагировал на новость о желании «Крыльев Советов» подписать его.

«Да, слышал о таких разговорах, о том, что некоторые клубы следят за мной, подробностей не знаю.

Конечно, было бы интересно регулярно выступать на уровне РПЛ. Но понятно, что лучше всего делать это в составе «Спартака».

Это родной клуб, воспитавший меня, хочу принести ему пользу. Сейчас думаю именно так, а что будет дальше посмотрим», – сказал Шильцов.

19-летний хавбек провел 1 матч за основу «Спартака».

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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