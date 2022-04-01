Шильцов – о «Крыльях»: «Было бы интересно регулярно выступать на уровне РПЛ, но лучше в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов отреагировал на новость о желании «Крыльев Советов» подписать его.
«Да, слышал о таких разговорах, о том, что некоторые клубы следят за мной, подробностей не знаю.
Конечно, было бы интересно регулярно выступать на уровне РПЛ. Но понятно, что лучше всего делать это в составе «Спартака».
Это родной клуб, воспитавший меня, хочу принести ему пользу. Сейчас думаю именно так, а что будет дальше посмотрим», – сказал Шильцов.
- 19-летний хавбек провел 1 матч за основу «Спартака».
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
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Источник: «Чемпионат»