Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

РФС – о переходе в Азиатскую конфедерацию: «Пока это фантазии. Видим себя частью УЕФА»

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов отрицает, что РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В прессе поднимают тему, что Россия может перейти в азиатскую или даже африканскую конфедерацию. Но пока это лишь фантазии. Мы видим себя в семье ФИФА, в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация.

Мы не можем говорить о создании альтернативных международных соревнований. По нашим правилам для этого требуется согласие другой стороны, а другие сборные тоже входят в ФИФА – им будет грозить исключение из этой организации, если они пойдут на альтернативу. Никто на это не согласится», – сказал Митрофанов.

  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • Сегодня пройдет конгресс ФИФА, на котором будет решаться судьба РФС.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Русский стал одним из шести официальных языков ФИФА
Россию не исключили из ФИФА 1
Кавазашвили: «Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются – «Спартак» и сборная» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:19
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +13274

    NewLife 24 минуты назад

    Он вообще отличает УЕФА от ФИФА, текст какой-то мутный.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +139

    Zlatan2718 1 час назад

    уж не саботажник ли Митрофанов

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11