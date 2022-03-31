РФС – о переходе в Азиатскую конфедерацию: «Пока это фантазии. Видим себя частью УЕФА»

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов отрицает, что РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В прессе поднимают тему, что Россия может перейти в азиатскую или даже африканскую конфедерацию. Но пока это лишь фантазии. Мы видим себя в семье ФИФА, в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация.

Мы не можем говорить о создании альтернативных международных соревнований. По нашим правилам для этого требуется согласие другой стороны, а другие сборные тоже входят в ФИФА – им будет грозить исключение из этой организации, если они пойдут на альтернативу. Никто на это не согласится», – сказал Митрофанов.

Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

Сегодня пройдет конгресс ФИФА, на котором будет решаться судьба РФС.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

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