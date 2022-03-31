Канте зимой отказал «ПСЖ» (Le Parisien)

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте мог продолжить карьеру в «ПСЖ».

В январе парижский клуб связывался с футболистом, чтобы обсудить с ним возможный переход по окончании сезона.

31-летний француз ответил отказом, поскольку счастлив в нынешней команде.

Рыночная стоимость Канте – 50 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.

Его контракт с «Челси» действует до июня 2023 года.

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