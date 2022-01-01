Ловрен – Салаху: «Не вешай нос, у бога на тебя большие планы»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал Мохамеда Салаха после непопадания сборной Египта на ЧМ-2022.

«Не вешай нос. Горжусь тобой и твоей командой. Ты сделал все, что мог.

У бога на тебя большие планы. Оставайся сильным, брат», – написал Ловрен.

Египет проиграл в серии пенальти Сенегалу.

Салах не забил решающий одиннадцатиметровый.

Ловрен и Салах играли вместе за «Ливерпуль».

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