Ловрен – Салаху: «Не вешай нос, у бога на тебя большие планы»

"У бога на тебя большие планы" - звучит как-то не особо вдохновляюще, двусмысленно даже.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал Мохамеда Салаха после непопадания сборной Египта на ЧМ-2022.
«Не вешай нос. Горжусь тобой и твоей командой. Ты сделал все, что мог.
У бога на тебя большие планы. Оставайся сильным, брат», – написал Ловрен.
- Египет проиграл в серии пенальти Сенегалу.
- Салах не забил решающий одиннадцатиметровый.
- Ловрен и Салах играли вместе за «Ливерпуль».
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