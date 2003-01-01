Полузащитник «Дженоа» Портанова арестован по подозрению в групповом изнасиловании

Хавбек «Дженоа» Маноло Портанова находится под арестом.

21-летний футболист подозревается в групповом изнасиловании.

По данным следствия, в совершении преступления участвовали Портанова и еще три человека, в том числе несовершеннолетний парень.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая 2021 года в Сиене.

Расследование дела, фигурантом которого стал Портанова, длится уже десять месяцев.

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