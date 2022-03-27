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  • Агент Магкеева: «Надеемся, что Стас появится на поле в этом сезоне. Он очень хочет этого»

Агент Магкеева: «Надеемся, что Стас появится на поле в этом сезоне. Он очень хочет этого»

27 марта 2022, 20:24
1

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о состоянии игрока. Россиянин в сентябре 2021 года порвал крестообразные связки.

«Магкеев хорошо себя чувствует. Выполняет объем работы, который ему назначили реабилитологи и врачи. Колено ведет себя хорошо. Нужно сделать определенный совместный тест тренерского штаба «Локомотива» и клиники в Германии, где Стасу делали операцию. Они все посмотрят, проверят и дадут заключение на работу в общей группе.

Пока Стас работает с ограничениями. Мы надеемся, что Магкеев появится на поле в этом сезоне. Стас очень хочет этого», – сказал агент.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Магкеев Станислав
Комментарии (1)
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PAREVG.
1648403440
Дай то Бог!!! Здоровья и скорейшего восстановления.
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