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Агент Магкеева: «Надеемся, что Стас появится на поле в этом сезоне. Он очень хочет этого»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о состоянии игрока. Россиянин в сентябре 2021 года порвал крестообразные связки.

«Магкеев хорошо себя чувствует. Выполняет объем работы, который ему назначили реабилитологи и врачи. Колено ведет себя хорошо. Нужно сделать определенный совместный тест тренерского штаба «Локомотива» и клиники в Германии, где Стасу делали операцию. Они все посмотрят, проверят и дадут заключение на работу в общей группе.

Пока Стас работает с ограничениями. Мы надеемся, что Магкеев появится на поле в этом сезоне. Стас очень хочет этого», – сказал агент.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3983

    PAREVG. 1 час назад

    Дай то Бог!!!
    Здоровья и скорейшего восстановления.

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