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Антон Миранчук на следующей неделе должен вернуться в общую группу «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о состоянии игрока.

«У Антона все хорошо, он полностью оправился от повреждения. Полученная травма осталась позади.

Сегодня «Локомотив» провел товарищеский матч с «Химками», Миранчук не принял участие в игре. Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам РПЛ», – сказал Шпинев.

  • Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.
  • В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».
  • С сентября Антон восстанавливался в Германии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60800

    portero 2 часа назад

    Неужели это произойдёт, докторишек надо было оштрафовать за такие косяки, ибо лучше перебдеть, чем как они делали... увольнение это мало.

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