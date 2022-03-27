Антон Миранчук на следующей неделе должен вернуться в общую группу «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о состоянии игрока.

«У Антона все хорошо, он полностью оправился от повреждения. Полученная травма осталась позади.

Сегодня «Локомотив» провел товарищеский матч с «Химками», Миранчук не принял участие в игре. Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам РПЛ», – сказал Шпинев.

Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.

В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».

С сентября Антон восстанавливался в Германии.

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