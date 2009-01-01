Глебов: «Ростов» не вылетит. Не вижу проблемы, что легионеры уехали»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заверил, что команда не вылетит. Эту неделю игрок провел в сборной России.

«Ростов» не вылетит. Не вижу проблемы, что легионеры уехали. Есть свои ребята молодые. Они растут, им нужно давать игровое время», – сказал Глебов.

«Ростов» идет в РПЛ 12-м.

Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (2 апреля).

«Ростов» непрерывно играет в РПЛ с 2009 года.

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