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Глебов: «Ростов» не вылетит. Не вижу проблемы, что легионеры уехали»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заверил, что команда не вылетит. Эту неделю игрок провел в сборной России.

«Ростов» не вылетит. Не вижу проблемы, что легионеры уехали. Есть свои ребята молодые. Они растут, им нужно давать игровое время», – сказал Глебов.

  • «Ростов» идет в РПЛ 12-м.
  • Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (2 апреля).
  • «Ростов» непрерывно играет в РПЛ с 2009 года.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16372

    Garrincha58 1 час назад

    молодец игрок а тренер твой уже плачет мол спортивный принцип уже нарушен то есть Карпин соломку стелет посмотрел бы я на него если бы состоялись стыковые матчи

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