Тюкавин: «Конечно, сбор России был нужен. Всегда рады приезжать сюда»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин не сомневается в необходимости уже завершенного мартовского сбора. Он состоялся, несмотря на отсутствие матчей.
«Конечно, сбор был нужен. Вспомнить все требования Валерия Георгиевича Карпина. Нужно было встретиться с ребятами. Всегда рады приезжать сюда», – сказал Тюкавин.
- Сбор продолжался 6 дней.
- Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
- ФИФА отстранила Россию от международных игр.
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