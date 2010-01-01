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«Умею создать команду и выстроить игру». 67-летний Тарханов готов вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов готов вернуться к работе в РПЛ. Он открыт для предложений.

– Хотели бы вернуться тренировать в РПЛ?

– Если будут предложения, то с удовольствием. Состояние у меня хорошее. Я умею подготовить игроков, умею создать команду, выстроить командную игру. У меня это есть.

  • 67-летний Тарханов не тренирует с прошлого года, когда покинул болгарскую «Славию».
  • Он начал тренерскую карьеру в 1987 году.
  • Высшее достижение в чемпионате России – 5-е место с ЦСКА в 1996 году.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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