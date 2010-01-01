Сборная России минимально обыграла молодежку в тренировочном матче

Если смогли молодёжку обыграть, то Поляков бы вынесли
Сборная России обыграла молодежную команду в тренировочном матче в Новогорске. Единственный мяч забил динамовец Константин Тюкавин – 1:0.
Россияне отстранены от международного футбола на неопределенный срок.
- Для Тюкавина это 1-й гол за команду, но он не пойдет в официальную статистику, поскольку матч был тренировочным.
- На игру были приглашены воспитанники детдома и дети с ДЦП
- Сбор России завершится на следующей неделе, после чего игроки вернутся в клубы.
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