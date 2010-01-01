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Сборная России минимально обыграла молодежку в тренировочном матче

Сборная России обыграла молодежную команду в тренировочном матче в Новогорске. Единственный мяч забил динамовец Константин Тюкавин – 1:0.

Россияне отстранены от международного футбола на неопределенный срок.

  • Для Тюкавина это 1-й гол за команду, но он не пойдет в официальную статистику, поскольку матч был тренировочным.
  • На игру были приглашены воспитанники детдома и дети с ДЦП
  • Сбор России завершится на следующей неделе, после чего игроки вернутся в клубы.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:23
Комментарии8
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    Рейтинг: +830

    jek718875 1 час назад

    Если смогли молодёжку обыграть, то Поляков бы вынесли

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    Рейтинг: +6323

    Semenycch > jek718875 33 минуты назад

    :)))

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    Рейтинг: +279

    Shamil79 2 часа назад

    а что Захарян не играл?

    0
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    Рейтинг: +260

    Сделаны из Дерева > Shamil79 2 часа назад

    То что бревно!

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    Рейтинг: +279

    Shamil79 > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Осенью 2020 года Захарян единственным из россиян вошел в 60 лучших игроков мира 2003 года рождения, опубликованный газетой The Guardian. Авторы рейтинга так прокомментировали выбор:
    «Захарян — элегантный, "двуногий", универсальный центральный полузащитник, который играет на перехватах, подбирает мячи после отскока, умно перемещается, создает моменты и забивает, а способность читать игру помогла ему выделиться в юном возрасте».

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    Рейтинг: +13032

    Fusballer 2 часа назад

    Молодцы!

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    Рейтинг: +405

    3meeeD 3 часа назад

    Без коментариев)

    2
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    Рейтинг: +7018

    R_a_i_n > 3meeeD 2 часа назад

    но комментарий ты оставил))

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