Товарищеский матч. «Крылья Советов» забили пять голов «Рубину»

«Рубин» в закрытом режиме провел контрольную встречу с «Крыльями Советов».

Самарцы победили со счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Товарищеский матч

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:5 (0:0)

«Рубин»: Медведев, Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64), Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82), Онугха (Лисакович, 46).

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery