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Товарищеский матч. «Крылья Советов» забили пять голов «Рубину»

«Рубин» в закрытом режиме провел контрольную встречу с «Крыльями Советов».

Самарцы победили со счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Товарищеский матч

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:5 (0:0)

«Рубин»: Медведев, Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64), Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82), Онугха (Лисакович, 46).

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Источник: твиттер «Рубина»

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Сегодня, 16:26
Комментарии7
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  • ...
    Рейтинг: +21972

    JTherry 2 минуты назад

    а почему опубликован лишь состав Рубина, Крылышки тоже полностью состоят из российских игроков... нормально отодрали "рубиновых", молодцы...)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +848

    Беспонтий 41 минуту назад

    как грустно то
    вот это всё

    и жаль прилежно мне обоих
    и не горит подмокший порох
    и только ломовицкий безмятежно всё бежит

    куда то

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16328

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Коекакеры статью редактировали "Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 5:0 (0:0)" )))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +60658

    portero 1 час назад

    Что-то в заголовке Крылья победили в тексте Рубин???

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +204

    Мася_1989 1 час назад

    Самарцы же победили? Или всё таки казанцы?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13026

    Fusballer > Мася_1989 54 минуты назад

    Победила дружба!)))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +49304

    MaxRnD > Fusballer 25 минут назад

    Там выше уже написали, что победили "коекакеры"

    0
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