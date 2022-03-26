Ваноли вернулся в Москву

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, сообщил о возвращении итальянца в Россию.
«Ваноли и его помощники уже прилетели в Москву, все хорошо.
Настроение у них в порядке, тренерский штаб полностью готов к работе с командой», – сказал агент.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре, сменив Руя Виторию.
- Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.
- Команда под руководством нового тренера дважды победила, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
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