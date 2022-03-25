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«Манчестер Сити» готов платить Холанду 27-28 миллионов в год, он ждет предложение от «Реала» (AS)

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд выбирает, где продолжить карьеру – в «Манчестер Сити» или «Реале».

Английский клуб уже направил футболисту свое предложение – контракт с годовым окладом в размере 27-28 миллионов евро.

Теперь 21-летний норвежец ждет, что пообещают ему мадридцы.

  • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Рыночная стоимость нападающего – 150 миллионов евро.

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Источник: AS

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14072

    ilichkadr 1 час назад

    Ждёт, что Реал больше даст? Вроде и не *****, но очень хитрожопый однако.

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