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Перес встретился с Анчелотти, чтобы поддержать тренера после разгрома от «Барсы»

В пятницу на базе «Реала» в Вальдебебасе состоялась встреча президента клуба Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти. Они общались полтора часа.

Итальянцу выразили полную поддержку и похвалили за результаты текущего сезона.

Перес решил подбодрить тренера после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) в прошлое воскресенье.

  • «Реал» лидирует в Примере с 9-очковым отрывом.
  • В 1/4 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Челси».
  • Анчелотти во 2-й раз стал тренером мадридцев прошлым летом.
  • Сообщалось, что он может возглавить сборную Италии.

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Источник: Marca

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