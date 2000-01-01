Странно. что пиндосы с подпиндосниками, не попытались запретить нам воевать с флагом и гимном. Надеюсь, что там они бы МОТЬ не нашли.
Разочаровал парнишка!
Голкипер сборной России Матвей Сафонов надеется на летнее возвращение команды на международный уровень. Сейчас она отстранена.
«Я думаю, мое мнение никого не интересует. Жду, что сборная вернется летом и сыграет официальный матч. Хотим играть, даже если допустят только без флага и гимна», – сказал Сафонов.
- ФИФА и УЕФА отлучили российский футбол от международных матчей.
- В то же время русский язык вскоре может стать в ФИФА официальным.
- Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
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