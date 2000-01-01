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Сафонов: «Жду, что сборная России летом проведет официальный матч. Хотим играть, даже если не будет флага и гимна»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов надеется на летнее возвращение команды на международный уровень. Сейчас она отстранена.

«Я думаю, мое мнение никого не интересует. Жду, что сборная вернется летом и сыграет официальный матч. Хотим играть, даже если допустят только без флага и гимна», – сказал Сафонов.

  • ФИФА и УЕФА отлучили российский футбол от международных матчей.
  • В то же время русский язык вскоре может стать в ФИФА официальным.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

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Источник: ютуб-канал сборной России

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Сегодня, 20:05
Комментарии6
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    Рейтинг: +6387

    sochi-2013 20 минут назад

    Странно. что пиндосы с подпиндосниками, не попытались запретить нам воевать с флагом и гимном. Надеюсь, что там они бы МОТЬ не нашли.
    Разочаровал парнишка!

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    Рейтинг: +829

    Беспонтий 26 минут назад

    вот так из молодого рта
    внезапно лезет хуэта
    надо сказать что ненароком
    но это всё равно коснётся боком

    свята тупая простота

    1
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    Рейтинг: +518

    Suvorov51 42 минуты назад

    Дааа. удивил. потом тебе гейропа скажет подставь свою попу и ты будешь играть. ну и чудак же ты. не надо больше без флага и гимна..... за это погибали наши прадеды и флаг был над рейстагом. чудак однако... я тебя понимаю. ты хош в европе поиграть. но ты там будешь изгоем. они тебя будут унижать. ты этого хош

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    Рейтинг: +211

    Stavr007 46 минут назад

    эритрея, сирия, картофельники ждут матчей

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    Рейтинг: +18986

    derrik2000 1 час назад

    "Хотим играть, даже если допустят только без флага и гимна», – сказал Сафонов."


    Без флага и гимна - играйте во дворе со сборной водокачки.
    Ещё один потенциальный изменник Родины!
    А я был о нём хорошего мнения.
    Ошибался, однако...
    Вот до чего довело 30-летнее отсутствие идеологии и образования.
    (((

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    Рейтинг: +718

    O-kolesov 1 час назад

    Без флага и гимна - это позор для страы.

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