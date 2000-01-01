Сафонов: «Жду, что сборная России летом проведет официальный матч. Хотим играть, даже если не будет флага и гимна»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов надеется на летнее возвращение команды на международный уровень. Сейчас она отстранена.

«Я думаю, мое мнение никого не интересует. Жду, что сборная вернется летом и сыграет официальный матч. Хотим играть, даже если допустят только без флага и гимна», – сказал Сафонов.

ФИФА и УЕФА отлучили российский футбол от международных матчей.

В то же время русский язык вскоре может стать в ФИФА официальным.

Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

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