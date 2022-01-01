Джикия – об отстранении сборной России: «Хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что сборной России не позволили участвовать в стыках отбора ЧМ-2022.

Матч Россия – Польша был запланирован на 24 марта.

Россиян отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Поляки автоматически вышли в финал, где сыграют со Швецией.

«Ловил ли вчера себя на мысли о том, что мог быть матч с Польшей? Да, но не более. Что случилось – то случилось.

Сейчас занимаемся здесь для того, чтобы быть готовыми вернуться. Сегодня отрабатывали стандарты, что-то вспоминали, наигрывали. Тренировками доволен.

Завтра с молодежкой занятие будет в формате игры. Главное, чтобы без травм.

Отношение к нынешней ситуации и отсутствию стыков? Был расстроен, хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали. Хочется верить, что всe это закончится и мы вернемся к официальным играм», – сказал Джикия.

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