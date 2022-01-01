Джикия – об отстранении сборной России: «Хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали»

Не пойму для чего , в нынешней ситуации, нужен этот сбор?
Да лучше в клубах отрабатывайте стандарты, всё полезнее.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что сборной России не позволили участвовать в стыках отбора ЧМ-2022.
- Матч Россия – Польша был запланирован на 24 марта.
- Россиян отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- Поляки автоматически вышли в финал, где сыграют со Швецией.
«Ловил ли вчера себя на мысли о том, что мог быть матч с Польшей? Да, но не более. Что случилось – то случилось.
Сейчас занимаемся здесь для того, чтобы быть готовыми вернуться. Сегодня отрабатывали стандарты, что-то вспоминали, наигрывали. Тренировками доволен.
Завтра с молодежкой занятие будет в формате игры. Главное, чтобы без травм.
Отношение к нынешней ситуации и отсутствию стыков? Был расстроен, хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали. Хочется верить, что всe это закончится и мы вернемся к официальным играм», – сказал Джикия.
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