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Бальбуэна: «В России все спокойно, жизнь протекает нормально»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своем пребывании в России.

«Как я себя чувствую в Москве? На самом деле, довольно хорошо. Мы знаем, что происходит на Украине, следим через интернет, но к счастью в России всe спокойно – ничего не происходит, и жизнь протекает нормально.

Клуб к нам хорошо относится. Жизнь продолжается, чемпионат в разгаре. Ситуация может измениться, но мы надеемся, что всe наладится в ближайшее время», – сказал Бальбуэна.

  • 30-летний парагваец выступает за «Динамо» с июля 2021 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола в 22 матчах.
  • Контракт Бальбуэны с клубом рассчитан до лета 2025-го.

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Источник: «Чемпионат»

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